Адвокат Пашаев заявил отвод судье по делу Ефремова

Москва, 21 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил ходатайство об отводе судьи Марии Абрамовой. Свою позицию он аргументировал тем, что судья якобы «заинтересован» в исходе дела о смертельном ДТП.

По мнению Пашаева, Абрамова якобы не дает его подзащитному обращаться к врачам, снимает вопросы адвоката к свидетелям, а также предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу.

Кроме того, адвокат заявил, что судебный процесс «изматывает участников», а суд отказывает стороне защиты в назначении удобного времени заседания.

Сторона гособвинения выступает против отвода судьи. Защитник потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала заявленный Пашаевым отвод «агонией адвокатов Ефремова». После возвращения из совещательной комнаты Абрамова заявила, что отвод удовлетворению не подлежит.

Напомним, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за ДТП на Садовом кольце 8 июня. По данным следствия, актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были выявлены следы марихуаны и кокаина.

Управляя машиной в таком состоянии, Ефремов вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер из Рязанской области Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм.