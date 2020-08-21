Суд не приобщил к делу Ефремова показания слепого на один глаз свидетеля

Москва, 21 августа. Пресненский районный суд Москвы отказался приобщить письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова.

Мужчина, приехавший с другом из Иванова в Москву, сообщил, что после аварии подошел к водительскому сидению, там был «молодой человек» в серой футболке и темной «болоневой жилетке». На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил матом, добавил Кобец.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», — огласила судья Елена Абрамова.

Ранее Кобец сообщил, что один глаз у него видит минус три, а на второй он слепой, указал НСН.

Изначально секретный свидетель сообщил суду, что о Ефремове ему рассказал друг, позже он запутался в собственных показаниях. Мужчина пояснил, что сам лично видел артиста на пассажирскому сиденье, а его «волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у Пугачевой».

В начале июня в центре Москвы произошло дорожное происшествие. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после аварии, пишет «Ридус».

Родственники жертвы ДТП требуют справедливого наказания для звезды. Многие эксперты поддерживают семью Захарова и считают, что артист должен понести реальное наказание. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен отправиться за решетку.