Онищенко предупредил о смертельной опасности перевозки Навального за рубеж

Доктор медицинских наук, академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко прокомментировал отказ омских врачей разрешить транспортировку блогера Алексея Навального за границу. Ранее стало известно, что за Навальным был отправлен самолет из Германии, чтобы доставить больного на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Однако руководство омской больницы заявило, что Навальный нетранспортабелен. Разумное и обоснованное требование медиков соблюдать интересы пациента вызвало негодование сторонников блогера.

В комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета ГД по образованию и науке, известный врач Геннадий Онищенко подтвердил свою позицию, высказанную в ходе онлайн-эфира, что транспортировка Навального в таком состоянии грозит больному смертельной опасностью.

«Там ведь чуть ли не офтальмолог делал заключение о состоянии его здоровья, — напомнил Онищенко. — Но у врачей есть четкие критерии, в каких обстоятельствах можно отправлять больного за границу, а в каких нельзя. Это не чья-то прихоть. А в таком состоянии, как сейчас, они его просто не довезут, он нетранспортабелен».

По мнению Геннадия Онищенко, если родственники Навального так не доверяют российским медикам, пусть пригласят специалистов из-за границы для консультации, это гораздо безопаснее.

«В конце концов, сначала ему нужно поставить четкий диагноз. А если они [родственники Навального] так не доверяют нашей медицине, пусть немецкие врачи приедут сюда. Но везти человека в таком состоянии — это значит его убить», — говорит Онищенко.

По словам парламентария, российские медики просто не имеют права идти на такой риск, поскольку в этом случае они нарушат данную ими врачебную клятву, основной принцип которой — «не навреди».

Ранее стало известно, что блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был помещен в реанимацию местной больницы скорой помощи. По данным медиков, блогер находится в стабильно тяжелом состоянии, он в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз блогера официально не сообщается, однако, по данным СМИ, родственникам Навального такие сведения дали.

Ранее сообщалось, что, возможно, речь идет об отравлении, предположительно, наркотическими веществами. Факт наличия яда в организме Навального медики отвергают.