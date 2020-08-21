ЦБ аннулировал лицензию банка «Славянский кредит»

Москва, 21 августа. Центральный Банк России аннулировал лицензию московского банка «Славянский кредит». Кредитная организация прекратит осуществление банковских операций.

По данным Банка России «Славянский кредит» занимал 287 место в банковской системе страны. Организация является участником системы страхования вкладов.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ «Славянский кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», — говорится в релизе пресс-службы ЦБ.

Регулятор сообщает, что кредитная организация имеет необходимое имущество, для удовлетворения требований кредиторов. В «Славянском кредите» будет назначена ликвидационная комиссия.

В этом году Банк России отозвал лицензии московского Проминвестбанка, Кранбанка из Иваново, «Невского банка», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, Нижневолжского коммерческого банка и «Севастопольского Морского банка».