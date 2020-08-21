Врачи назвали причину повторного заражения коронавирусом

Вашингтон, 21 августа. Стало известно, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Ответ на этот вопрос выясняли врачи Массачусетской больницы общего профиля в США.

Итоги исследования опубликовал журнал Cell. Предметом изучения ученых были селезенка и лимфатические узлы пациентов, умерших от COVID-19. Оказалось, что в этих органах нет герминативных центров, обеспечивающих устойчивый иммунитет.

У пациентов, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, в местах, где формируются герминативные центры, вырабатывалось много молекул — цитокина TNF. В таком случае переболевшие могли заболеть коронавирусом повторно.

Напомним, вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань Ухань 31 декабря 2019 года.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

Общее число заболевших в мире превысило 22,5 млн, почти 800 тысяч человек скончались.11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от COVID-19. Отечественный препарат стал первым зарегистрированным в мире.