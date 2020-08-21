Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Москва, 21 августа. Россияне смогут регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал глава Кабмина России Михаил Мишустин.

Доступность нового сервиса обеспечит привлечение сотрудников МВД к работе в МФЦ. Однако граждане будут встречаться с ними только на этапе осмотра автомобиля, поскольку прием заявлений будет в ведении представителей МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

«Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис упростит процедуру госрегистрации и позволит автовладельцам сэкономить время, а также расширит спектр предоставляемых в МФЦ услуг.

Ранее стало известно, что в московских офисах «Мои документы» стали доступны две новые услуги Пенсионного фонда, которые ранее были запущены в 11 центрах госуслуг, напоминает «Парламентская газета». Теперь в них можно получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.