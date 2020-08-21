Сексолог рассказала, как парам поддерживать «огонь любви»

Конфетно-букетный период не длится вечно, а за бытом и рутиной большинство пар теряют страсть. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала сексолог, психолог Инна Глуз-Широкова.

Отсутствие трепета

«Вы по-прежнему любите друг друга, но отсутствие трепета и волнения наводят на мысли о том, что отношения стали скучны и неинтересны. Спокойствие, только спокойствие. Как правило, это не так», — уверена сексолог.

И маленькой искры порой достаточно для того, чтобы «костер любви» продолжал гореть. Главное, не забывайте регулярно подбрасывать дрова, и тогда ваша страстная любовь будет длиться очень долго, уверена психолог.

Практические советы

Сексолог дала несколько советов для поддержания отношений. Во-первых, партнерам необходимо давать пространство. Не зацикливайтесь друг на друге и периодически проводите время с друзьями. Это поможет развеяться и соскучиться друг по другу.

Во-вторых, сексолог рекомендует не прекращать ходить на свидания.

«Это не совместный поход в магазин. Создавайте спонтанные приключения, пусть даже в парк по соседству. Для хорошего пикника необязательно далеко ехать. Чай в термосе с шоколадкой под могучей сосной вполне могут встряхнуть воспоминания и добавить романтики в отношения», — уверена Инна Глуз-Широкова.

По словам сексолога, в периоды «затухания» всегда нужно «как бы возвращаться в романтический период отношений». Что угодно делайте, лишь бы вместе с партнером ощутить трепет прошлых юных лет.

В-третьих, сексолог рекомендует встряхнуть вашу постельную жизнь новыми эротическими фантазиями.

«Поговорите об этом друг с другом и договоритесь реализовать что-то новенькое. Важно, чтобы эти фантазии удовлетворяли каждого из вас и ни в коем случае не ранили», — уверена она.

В-четвертых, сексолог советует начать целенаправленно уделять друг другу время. Часто за бытом и заботами партнеры теряют друг друга.

«Договоритесь пару раз в неделю оставаться один на один. Отвезите детей к родственникам и посвятите это время только друг другу — будь это совместный просмотр фильма или прогулка, поход в ресторан или принятие совместной ванны. Главное, чтобы только вы вдвоем. Это чрезвычайно полезная привычка сделает вашу семейную жизнь более яркой, а любовь — неугасаемой», — заключила Глуз-Широкова.

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