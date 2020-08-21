Друг Федосеевой-Шукшиной Соболев опроверг слухи о ее голодовке

Москва, 21 августа. Юрист Юлиан Соболев заявил, что советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина на данный момент находится в хорошем настроении, она бодра и весела.

Представитель Народной артистки РСФСР и друг ее семьи в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей категорически опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что Федосеева-Шукшина якобы объявила голодовку.

«Я побеседовал после этого с Лидией Николаевной, и она, как говорят, бодра и весела, — засвидетельствовал Соболев — В хорошем настроении пребывает. И ни о какой голодовке речи идти вообще не может! Просто немного испортился аппетит после всех этих сообщений о разводе».

По словам собеседника ФАН, киноактриса воспринимает с сожалением заявления своего супруга Бари Алибасова, его сына, адвоката Сергея Жорина и других представителей его стороны, потому что все это было сказано ей не напрямую и не по телефону, а через прессу.

«Лидия Николаевна настаивать на примирении с мужем не будет, так как считает, что это ниже ее достоинства, — подчеркнул Соболев. — На 7 сентября назначено первое слушание в суде о разводе, и она сама туда не явится, как и ее адвокат. Я там буду, как вольный слушатель, как знакомый и друг семьи Федосеевой-Шукшиной».

Говоря же о том, почему вдруг в средствах массовой информации появились новости о том, что актриса, которой 25 сентября исполнится 82 года, якобы объявила голодовку, юрист предположил, что тут имеет место обычное недопонимание.

«Это некорректно вынесли в заголовки после того, как ее дочь Ольга, которая проживает с ней, сообщила, что у матери временно испортился аппетит. Но недобросовестное СМИ написало о том, что Лидия Николаевна объявила голодовку. И другие уже вынесли этот непроверенный жареный факт», — резюмировал Соболев.

Ранее некий источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию «Собеседник», что заявления Бари Алибасова-старшего о разводе довели Лидию Федосееву-Шукшину до голодовки.

До этого сын известного музыканта и продюсера — Бари Алибасов-младший — рассказал о том, что его отец, как только выписался из больницы, тут же решил «немедленно» развестись с женой (находятся в браке с 20 ноября 2018 года).