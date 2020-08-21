Тридцать мужчин изнасиловали девушку в израильском отеле

Иерусалим, 21 августа. Израильские полицейские расследуют изнасилование 16-летней девушки, совершенное группой мужчин, пишет издание The Times of Israel.

По данным СМИ, преступление произошло в отеле в городе Эйлат. Девушка отдыхала вместе со своими подругами и друзьями.

Несовершеннолетней потребовалось воспользоваться ванной комнатой, и она зашла в один из номеров. Девушку там изнасиловали 30 мужчин.

Очевидцы рассказали, что видели большую очередь перед одним из номеров. Однако они не знали, что внутри происходит групповое изнасилование.

Полицейские уже арестовали несколько подозреваемых. По некоторой информации, инцидент попал на видео. Задержанные уверяют, что девушка была согласна на секс. Однако несовершеннолетняя утверждает обратное.

Это преступление стало резонансным в Израиле. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что виновные обязаны ответить за свои действия.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле гражданин Пакистана заманил девушку в свою квартиру и попытался изнасиловать. Жертва оказалась проворной и убежала от насильника.