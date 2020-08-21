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В России за сутки выявлено 4870 случаев заболевания коронавирусом

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В России за сутки выявлено 4870 случаев заболевания коронавирусом

Москва, 21 августа. Медики за минувшие сутки выявили 4870 новых случаев заражения COVID-19 в России. Всего выявлено 946976 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых подтвержденных случаев заболевания в Москве – 690. В Северной столице количества заразившихся увеличилось на 181. Еще в семи регионах страны подтверждено более ста случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба с начала пандемии с болезнью справились 761330 человек. За последние сутки было выздоровело 5817 жителей России. В настоящее время на учете медиков значится 169457 пациентов. 99 человек умерло за последние 24 часа. Общее число жертв составило 16189 граждан.

иВ России за сутки выявлено 4870 случаев заболевания коронавирусом

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