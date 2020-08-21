Соратники Навального не отпустили Соболь в Омск

Москва, 21 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Любовь Соболь очень хотела отправиться в Омск к Алексею Навальному, однако соратники блогера не отпустили ее в поездку. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в ФБК.

«Не пустили в Омск, хотя рвалась», — сказал он.

Напомним, Навальный попал в омскую больницу 20 августа. Блогеру стало плохо на борту воздушного судна во время перелета из Томска в Москву. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в коме.

Ранее в Омск прилетел сотрудник ФБК Георгий Албуров. По его словам, он приехал, чтобы поддержать Навального. Также 20 августа в Омск прилетела супруга основателя ФБК Юлия Навальная. Жена блогера смогла пообщаться с главврачом омской больницы, передает НСН. Кроме того, Навальную провели в реанимацию.

По предварительной версии, Навальный мог попасть в больницу из-за приема оксибутирата. Кроме того, в крови основателя ФБК обнаружили алкоголь.