Силовики обнаружили свалку в квартире депутата МГД Шереметьева

Москва, 21 августа. В квартире подозреваемого в мошенничестве депутата Мосгордумы силовики нашли горы мусора и грязного вторсырья.

Неприятная картина открылась силовикам, проводившим следственные действия в квартире Олега Шереметьева. Коммунист является депутатом Московской городской Думы от КПРФ. Квартира, в которой проводился обыск, завалена мусором. В комнатах разбросаны связки с картонными коробками, вокруг все усыпано полиэтиленовыми пакетами. Также на полу разбросаны пластиковые бутылки.

На нескольких фотографиях, которые удалось сделать журналистам видно, что в помещении давно не проводился ремонт, а обветшалая мебель также завалена мусором.

Накануне Олега Шереметьева задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года он ежемесячно предоставлял документы о премировании своего помощника. Вознаграждения составляли от 350 до 600 тысяч рублей. Следствие утверждает, что в документах были указаны заведомо ложные сведения, а деньги депутат присваивал себе.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Москве.

В настоящее время Шереметьев задержан. Пресненский суд должен назначить ему меру пресечения.