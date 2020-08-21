ВМФ России провели уникальные арктические маневры

Расширяя боевой потенциал национального военно-морского флота в рамках принятой стратегии его развития, Китай проводит на море все более масштабные учения, в ходе которых отрабатываются новые приемы и методы вооруженной борьбы. Значительная часть подобных опытовых учений направлена на установление форм боевого взаимодействия как между силами флота, так и между различными видами вооруженных сил.

В частности, недавно ВМС КНР провели учения по базированию сухопутных ударных вертолетов Harbin Z-19 на палубе гражданского судна ZHEN HUA 28, предназначенного для перевозки крупногабаритных грузов. Судно имеет длину 232 метра, ширину 42 метра и дедвейт 47 000 тонн. Участок палубы между носовой и кормовой надстройками использовался китайскими вертолетчиками в качестве посадочной площадки. Кроме боевых вертолетов посадку на палубу ZHEN HUA 28 также выполнили транспортно-десантные вертолеты Changhe Z-8, входящие в состав 71-й бригады армейской авиации Восточного объединенного командования НОАК.

Факт этого учения указывает на исследование возможности базирования сухопутных вертолетов на гражданских судах, которые в случае необходимости могут быть быстро мобилизованы для использования в военных целях. Исходя из предполагаемых задач, которые могут выполнять сухопутные боевые вертолеты в море, можно предположить, что командование НОАК и ВМС КНР отрабатывает варианты использования армейской авиации в борьбе за какой-то участок земли. С равной долей вероятности такими участками земли могут быть как спорные островные территории, на которые Китай заявляет свои права, так и Тайвань, освобождение которого является делом чести для военных Поднебесной.

Привлечение для подобных учений гражданских судов говорит также и о том, что командование НОАК предполагает развертывание действий такого масштаба, который превышает имеющиеся возможности военно-морских сил и требует дополнительных площадок для базирования ударной и транспортной авиации.

Напомним, 5 августа из Шанхая на заводские ходовые испытания вышел в Восточно-китайское море первый универсальный десантный корабль, построенный по проекту 075. Принятие его на вооружение китайских ВМС ожидается в начале 2021 года. По своему облику новый китайский УДК схож с американскими кораблями подобного назначения.

Совместные маневры США и ОАЭ

В тоже время ВМС США совместно с ВМС Объединенных Арабских Эмиратов проводят морские учения, призванные укрепить взаимодействие в деле совместного использования вооруженных сил «для отражения агрессии». В этих учениях американцы задействовали свой самый крупный в ВМС неатомный корабль — экспедиционную морскую базу USNS Lewis B. Puller. Судно имеет длину 233 метра, ширину — 50 метров, его водоизмещение составляет 78 000 тонн — немного меньше, чем атомные авианосцы типа Nimitz и Gerald R. Ford.

Между носовой и кормовой надстройками на экспедиционной базе оборудована посадочная площадка, которая способна принимать несколько летательных аппаратов. Особенностью базирования авиации на этом судне является необходимость заходить на посадку сбоку судна, а не по курсу, как это обычно происходит на специализированных кораблях — авианосцах, универсальных десантных кораблях или других, имеющих посадочные площадки для вертолетов в корме корпуса.

В ходе проводимых учений летчики США и ОАЭ, взлетая на вертолетах UH-60 и конвертопланах Ospry с авиабазы Аль-Дафра, которая расположена в окрестностях Абу-Даби, выполнили посадки на палубу экспедиционной базы и взлеты с нее.

Кроме того, взаимодействие между национальными флотами было отработано в наведении огня боевых вертолетов AH-64E Apache и «ганшипов» AC-130W по морским и прибрежным целям, что в реальной боевой ситуации может применяться при подготовке высадки морского десанта и для его огневой поддержки в процессе боя за плацдарм.

Уникальные арктические маневры ВМФ России

В это же время без шума и пыли Северной флот России провел учебную высадку морского десанта в районах, о действиях в которых из-за сурового климата не помышляет ни одна страна мира — на полуостров Таймыр.

Непосредственно силы десанта высаживались на необорудованное побережье в устье реки Енисей неподалеку от Дудинки, войдя в реку из Карского моря. Целью учений была отработка действий, направленных на освобождение захваченного условными террористами важного промышленного объекта в арктической зоне и его последующего удержания. Надо понимать, что кроме объектов нефтегазового комплекса, Норильского металлургического предприятия и строящейся инфраструктуры для обеспечения Северного морского пути, на Таймыре ничего другого практически нет — скорее всего, речь шла о защите одного из этих объектов.

В учениях были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», а также большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», с которых высаживались боевые группы 61-й бригады морской пехоты и 200-й мотострелковой бригады, предназначенные для действий в арктических районах.

Следует отметить, что военно-морские силы Китая и США отрабатывали задачи наступательного характера, тогда как российские моряки тренируются защищать свою Родину.