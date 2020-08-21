Подростки жестоко избили девушку в Иркутской области

Иркутск, 21 августа. Несколько подростков избили 18-летнюю девушку в Усть-Илимске. Полицейские Иркутской области проверяют инцидент.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, драка произошла 15 августа. Группа подростков лет 15 записывала издевательства над девушкой на телефон. Позже это видео оказалось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как ей нанесли удары по лицу. Пострадавшая упала на землю и не могла встать. После драки девушка обратилась за помощью к медикам.

Полиция работает с хулиганами, их могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Правоохранители выясняют причину нападения.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Екатеринбурге. Школьники избили десятилетнюю одноклассницу.