Российские сенаторы и депутаты рассказали, почему пользуются Instagram

Для современного законодателя социальные сети стали сегодня фактически обязательным условием. Instagram выделяется среди остальных соцсетей, так как позволяет пользователям почувствовать близость к людям, которые раньше казались очень далекими. Некоторые парламентарии выкладывают только идеальные снимки с рабочих встреч, пишут посты о плановых мероприятиях и поздравляют с праздниками. Однако среди «сухих» профилей есть и живые аккаунты с милыми песиками, рыбалкой, мотивирующими цитатами и снимками из отпуска. Федеральное агентство новостей сделало подборку таких страничек и узнало у парламентариев, для чего они ведут свои социальные сети.

Как обратиться к депутату Госдумы напрямую

Депутатов Государственной думы в Instagram найти довольно легко. Так, свои странички есть у лидеров парламентских фракций Сергея Неверова («Единая Россия»), Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Сергея Миронова («Справедливая Россия»).

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал ФАН, что довольно активен в соцсетях и считает их хорошим способом информирования широкой аудитории. У него более 12 тысяч подписчиков в Instagram.

«Там я делюсь с подписчиками информацией о своей деятельности, эфирами, разными видеообращениями и мнениями, всегда отвечаю на все обращения, которые мне присылают люди в личных сообщениях и комментариях, — сказал он. На мой взгляд, мои профили в соцсетях Instagram, Facebook, Telegram, VK, Twitter позволяют реально быть ближе к людям. Я слежу за проблемными вопросами, которые там поднимают люди, вникаю, стараюсь что-либо предпринять и решить».

За Instagram главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова следят более 7,5 тыс. человек. Как признался ФАН депутат, своих подписчиков он никогда не накручивал и старается выкладывать только интересные фото «с изюминкой».

«Я веду свою страницу сам, лично слежу за комментариями, отвечаю на них тоже самостоятельно. И хотя я не очень активный пользователь, я понимаю, что Instagram должен быть интересен. Просто публиковать фотографию о том, что провел встречу с избирателями — это же никому неинтересно. Да, так видна работа депутата, но аудиторией Instagram такая информация может быть воспринята по-разному», — рассказал он.

По словам Нилова, к нему часто обращаются подписчики — задают вопросы или рассказывают о проблемах. Так, несколько дней назад зоозащитники привлекли внимание депутата, поставив отметку на публикации живодера из Вязьмы Смоленской области. Нилов оперативно довел информацию до главы региона, который, в свою очередь, пообещал провести тщательную проверку.

У члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича более 23,7 тысяч подписчиков. Им, в первую очередь, интересно читать о новостях здравоохранения и защите прав пациентов, уверен депутат. В беседе с ФАН Менделевич признался, что всегда был противником социальных сетей, считая, что их используют только для пиара.

«Став депутатом, я понял, что люди хотят обращаться не только через приемные, завел социальные сети и обнаружил удивительную вещь. Так как я по образованию врач, люди стали задавать мне вопросы, связанные, в основном, с медициной. И оказалось, что большинство граждан совершенно безграмотны с точки зрения своих прав в получении медицинской помощи. Да, люди, к сожалению, не знают своих прав и как их требовать. Плюс ко всему, очень многие занимаются, так скажем, самолечением, поэтому я перед собой поставил цель — ликвидация безграмотности в области здравоохранения», — рассказал он.

Instagram для депутата также является способом получения информации о том, что происходит «на местах». Так, по его словам, можно увидеть полную картину, а не только по отчетам региональных руководителей здравоохранения.

Сенаторы не отстают

В Совете Федерации также есть Instagram-активные сенаторы, которые рассказывают не только о принимаемых законах, но и про свои семьи, путешествия и хобби. Например, член комитета Совета Федерации по экономполитике Эдуард Исаков (у него чуть более 8 тысяч подписчиков) в июле сделал серию постов о своем мототуре по Северному Кавказу. Парламентарий подробно описывал свой маршрут, выкладывал фотографии и рассказывал о достопримечательностях, которые он встречал на своем пути.

В беседе с ФАН член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн рассказала, что Instagram ей нужен, в первую очередь, как окно для обратной связи. Так сенатор может напрямую взаимодействовать с жителями Тувы — региона, который она представляет. Кстати, в Instagram за законодателем следят почти три тысячи человек.

«Это также возможность без каких-либо затрат информировать о том, что я делаю, какие у меня идеи, задумки, предложения, как я реагирую на те или иные ситуации и события, которые происходят. Это такой замечательный инструмент общения, и через него ко мне всегда много пишут, и я инструктирую, куда можно обратиться людям, даю контактные телефоны помощников, — рассказала Оюн. — Вчера мне напомнили, что год или два назад мы проводили классный субботник по борьбе с бурьяном. У нас было дождливое лето, наросла трава на одной из очень красивых улиц старого Кызыла (улица Хомушку Чургуй-оола), мы мобилизовались, все вместе ее убирали. И сейчас жительница пишет с просьбой убрать эту же улицу, а я ей отвечаю, что помогу, если вы тоже выйдете».

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин признался ФАН, что в меньшей степени использует Instagram по сравнению с другими соцсетями. Но, по его словам, как инструмент Instagram также важен для современного политика. На момент публикации у законодателя было чуть менее тысячи подписчиков.

«Когда я пользуюсь соцсетями, у меня три цели. Во-первых, это своего рода дневник, куда я записываю свои мысли, выкладываю фото и видео из различных поездок — что мне и для работы в качестве сенатора часто может пригодиться. Во-вторых, это способ общения с родственниками, друзьями и коллегами. Я выкладываю, например, фотографии с рыбалки или похода в лес по грибы, а в-третьих, через соцсети я обозначаю свою позицию по тем или иным вопросам, либо информирую о проведенной работе», —отметил Шатохин.

Он убежден, что у каждого современного законодателя должны быть странички в соцсетях, ведь так можно дополнительно помогать людям. Так, к сенатору недавно обратился подписчик с просьбой помочь найти старинные медали деда — и в результате одну из них очень быстро нашли. По словам Шатохина, к нему стабильно поступает по два-три обращения из социальных сетей.

Напомним, согласно восьмому интегральному рейтингу депутатов Госдумы, в Instagram эксперты нашли 159 страничек парламентариев. (Еще 484 аккаунта распределены между Facebook, VK и Twitter). Согласно исследованию, эксперты получили только 52 ответа от народных избранников. При этом активнее всего отвечали представители «Единой России» (32 депутата). Отметим, что в девятом и десятом выпусках данного рейтинга отзывчивость депутатов в социальных сетях не была представлена.