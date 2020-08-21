Киркоров вступился за Пугачеву, которую обвинили в неудачах Легкоступовой

Москва, 21 августа. Певец Филипп Киркоров встал на защиту своей коллеги и бывшей супруги Аллы Пугачевой. Примадонну некоторые обвиняют в творческих неудачах умершей Валентины Легкоступовой.

В студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым гости вспомнили недавние слова покойной звезды. Легкоступова говорила, что в ее загубленной сценической карьере есть и вина Пугачевой. Якобы та в свое время «выдавливала» ее с эстрады.

«Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека! У Валентины Валерьевны, которая была прекрасным артистом, была своя публика», — ответил на это Киркоров в эфире ток-шоу.

Он также рассказал, что в молодости они с Легкоступовой дружили и нередко встречались по работе, а однажды даже записали совместную композицию. Вероятно, речь о песне «Двое в лифте» 1988-го года.

Легкоступовой не стало 14 августа, она ушла из жизни в возрасте 54-х лет в одной из московских больниц. В медучреждение певица попала за неделю до смерти с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Звезда скончалась, не приходя в сознание.

После смерти артистки о негативной роли в ее творчестве Пугачевой говорили многие. В частности, друг Легкоступовой, блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявлял, что карьера певицы не сложилась из-за интриг, за которыми стояла Примадонна.

По другой версии, сыграть роковую роль в творческой деятельности Легкоступовой могло некое высказывание Пугачевой.

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил, что между артистками некогда был конфликт из-за песни Раймонда Паулса.