Борец Сидаков с позором выгнал свою невесту со свадьбы

Владикавказ, 21 августа. Свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова, проходившая во Владикавказе, завершилась громким скандалом. Российский спортсмен с позором выгнал свою невесту с торжества после того, как узнал о прошлом девушки, сообщает телеканал НТВ.

В начале свадьбы никто не мог предсказать такой исход праздника. Сидаков и его избранница, одетая в белое атласное платье, прошли под венец и обменялись кольцами. Спортсмен подарил новоиспеченной супруге большой букет роз. Затем началось бурное празднование с танцами. Гости, среди которых были в основном спортсмены, поздравляли борца со знаменательным событием и подбрасывали жениха в воздух.

Однако в середине вечера кто-то прислал Сидакову ролики, на которых его невеста предстала в неподобающем виде. На видео девушка позировала в нижнем белье у зеркала, показывая язык. На других кадрах возлюбленная спортсмена лежала на кровати в полуобнаженном виде. Автор сообщений утверждал, что раньше девушка якобы работала в сфере эскорт-услуг.

Получив видео, придерживающийся строгих правил Сидаков за волосы выволок невесту со свадьбы. После скандала девушка уехала в Москву и удалила свои аккаунты из соцсетей. Самого борца вывезли за город, чтобы он «не натворил глупостей». Решение о расставании с избранницей поддержали родственники спортсмена.

«Нет, конечно, вы что?! Вы бы общались с такой?!» — сказала Илона Сидакова, отвечая на вопрос, поддерживает ли борец связь с невестой.

Согласно второй версии, Заурбеку Сидакову прислали ролики с возлюбленной, сообщив, что раньше девушка крутила роман с женатым. Гости свадьбы рассказали, что видео могла отправить обиженная жена бывшего любовника невесты спортсмена. Сам Сидаков скандал не комментирует.