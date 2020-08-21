США передумали требовать участия КНР в переговорах о разоружении

Вашингтон, 21 августа. Вашингтон отказался от требования участия Пекина в переговорах с Москвой по контролю над ядерными вооружениями, передает портал Axios, корреспондент которого беседовал со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры», — говорится в сообщении.

Администрация США теперь нацелена на достижение политического соглашения с Россией, а затем присоединения Китая к переговорам, а потом и к договору.

По словам американского чиновника, РФ хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и в целом Вашингтон поддерживает эту идею. При этом в Соединенных Штатах рассчитывают, что российская сторона поддержит выработку более амбициозной договоренности.

Биллингсли добавил, что соглашение должно предусматривать более строгие инспекции и охватывать все ядреное оружие. Он также указал на то, что договор должен сдерживать Китай, который лишь наращивает свой потенциал.

Как напомнил Infox.ru, переговоры по вопросу ядерного разоружения возобновили на этой неделе в Вене. На них обсуждается возможность продления СНВ-3.