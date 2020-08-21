Пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку под Саратовом

Саратов, 21 августа. Пьяный водитель иномарки сбил девочку в Саратовской области, ребенок скончался от полученных травм, сообщили в ГИБДД региона.

Авария произошла 20 августа в Ровенском районе. За рулем Opel находился 32-летний мужчина. Она наехал на девочку 2016 года рождения.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти ребенка.

Правоохранители задержали водителя. Экспертиза показала, что в его крови был алкоголь.

Ранее сообщалось, что под Джанкоем в Крыму водитель сбил троих детей. Один из ребят получил серьезные травмы и скончался на месте.