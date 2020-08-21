Улучшение жилищных условий семей с детьми — одна из целей государственной программы материнского капитала. Деньги можно использовать на покупку квартиры или дома. Как сделать это правильно? Какие формальности нужно соблюсти? И каковы условия покупки дома на материнский капитал? На вопросы отвечает юрист Юрий Капштык.

В 2020 году получить маткапитал можно при рождении первого ребенка. Государство заплатит каждой семье, где родился первенец, чуть больше 466 тысяч рублей. При рождении второго малыша сумма вырастет и составит 616 тысяч. Этими средствами нельзя распорядиться как угодно, лишь на четко обозначенные цели. Покупка дома входит в их перечень. Если родители хотят приобрести жилье, в котором семье будет просторно и комфортно, они могут это сделать.

Для покупки недвижимости выделяемых государством средств не хватит ни в одном регионе. Поэтому предполагается, что сумма маткапитала будет добавлена к собственным средствам семьи, кредиту или деньгам, вырученным от продажи другой недвижимости, например, небольшой квартиры, которую молодые родители хотят обменять на более просторное жилье.

«Покупка дома под материнский капитал в 2020 году возможна, — уточняет юрист Юрий Капштык. — Законом допускается вложение в недвижимость, направленное на улучшение жилищных условий».

Условия покупки дома на материнский капитал

Требований для использования именного сертификата на приобретение недвижимости немного. Государство не диктует семьям, какой дом нужно купить на материнский капитал. Возможности выбора не ограничены: новострой, долевое участие в строительстве, даже ветхое жилье. Купить дом на маткапитал можно в любом состоянии, если есть желание и силы достроить, отремонтировать и создать условия для комфортного проживания семьи и детей.

«Ждать до исполнения трех лет ребенку не нужно, — уточняет Юрий Капштык. — Сам факт рождения ребенка дает право на получение маткапитала. Единственное условие — вы должны при покупке указать ребенка как сособственника дома, так как приобретаете недвижимость с учетом его интересов. Часть дома становится его долевой собственностью».

Процедура оформления сертификата в нынешнем году упрощена. Молодым родителям не нужно никуда бежать с документами. Пенсионный фонд РФ взаимодействует с городскими и районными загсами и получает от них информацию о прибавлениях в семьях россиян. Сертификат оформляют в автоматическом режиме, молодой маме необходимо примерно через месяц после рождения малыша зайти в личный кабинет на сайте ПФР и убедиться, что документ уже оформлен.

Как происходит покупка дома на материнский капитал

Юрист Юрий Капштык рекомендует родителям следующий порядок покупки.

Подобрать жилье и договориться о стоимости. Если у семьи уже есть квартира или дом, где зарегистрированы несовершеннолетние дети, площадь нового жилья не должна быть меньше. В противном случае органы опеки сделку не одобрят. Улучшение жилищных условий подразумевает увеличение площади на каждого члена семьи.

Если у семьи уже есть квартира или дом, где зарегистрированы несовершеннолетние дети, площадь нового жилья не должна быть меньше. В противном случае органы опеки сделку не одобрят. Улучшение жилищных условий подразумевает увеличение площади на каждого члена семьи. Предупредить продавца о том, что вы планируете купить дом под материнский капитал. Сделать это нужно по той причине, что Пенсионный фонд перечисляет деньги с именного счета матери по факту совершенной сделки, то есть после заключения договора о покупке. Это значит, что часть денег продавец получит от покупателя сразу, а вторую часть из средств маткапитала — чуть позже, после рассмотрения документов Пенсионным фондом. Это может пугать некоторых владельцев недвижимости, которые переживают, что останутся и без дома, и без денег. Но опасаться нет причин, если сделка оформлена правильно и без нарушений.

Сделать это нужно по той причине, что Пенсионный фонд перечисляет деньги с именного счета матери по факту совершенной сделки, то есть после заключения договора о покупке. Это значит, что часть денег продавец получит от покупателя сразу, а вторую часть из средств маткапитала — чуть позже, после рассмотрения документов Пенсионным фондом. Это может пугать некоторых владельцев недвижимости, которые переживают, что останутся и без дома, и без денег. Но опасаться нет причин, если сделка оформлена правильно и без нарушений. Заключить договор купли-продажи. В договоре прописывают, что часть суммы будет оплачена средствами маткапитала, а также, что совладельцами недвижимости станут дети.

«Я рекомендую заключение договора с нотариальным освидетельствованием, — уточняет юрист Юрий Капштык. — Это не обязательно, но чтобы избежать ошибок при подготовке документов и для личного спокойствия, лучше заверить сделку нотариально».

Предоставить документы в Пенсионный фонд. В нынешнем году изменились и сроки рассмотрения документов. Вместо месяца, положенного ранее, сотрудники отделения ПФР должны уложиться в 10 дней.

После одобрения Пенсионным фондом РФ деньги перечисляют на счет продавца. Родителям остается передать документы о покупке на государственную регистрацию и переехать в новый дом.