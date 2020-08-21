Гидрометцентр обещает аномальное тепло в ряде регионов РФ

Москва, 21 августа. В Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии установится аномально теплая погода. Средняя температура будет на 4-5 градусов выше нормы, сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отмечает необычные показатели для второй половины августа. В Калининградской области температура воды больше 20 градусов. Воздух в среднем прогревается до 25, временами до 30 градусов тепла. Такая температура сохранится на территории нескольких регионов Европейской части России до середины следующей недели.

«Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже — 21-22 градуса», — рассказал Вильфанд.

Также ученый отметил, что не так давно в Санкт-Петербурге и Мурманской области наблюдались заморозки, а сейчас температура установится примерно на 6 градусов выше нормы. В ближайшие дни в Мурманске будет около 17 градусов тепла, в Санкт-Петербурге воздух прогреется до 25 градусов.

Ранее синоптики предсказывали необычно теплую погоду на Дальнем Востоке. Жарким будет остаток лета в Москве.

