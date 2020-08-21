Полуголая Рудова рассказала поклонникам о сексе и душе

Москва, 21 августа. Звезда сериала «Бихэппи» Наталья Рудова оголилась перед поклонниками. Она опубликовала в Instagram фото и порассуждала о сексе и душе.
Рудова решила поговорить по душам со своими подписчиками. Причем звезда сделала это по-английски. Вероятно, пост был ориентирован на ее западных поклонников.
«Легко снять всю одежду и заняться сексом. Люди делают это все время», — написала актриса.
Однако истинным «обнажением» Рудова назвала состояние, когда человек впускает другого в свою душу, открывает ему свои мысли, рассказывает о страхах, делится мечтами и говорит о будущем.
Поклонники оценили идеальную фигуру Рудовой. Но они не поняли, почему к эротичному фото та написала такие глубокие мысли. Подписчики решили, что Рудова не хочет казаться «пустышкой» и потому «ударилась в философию».
«Наташенька, привет! Что ходить вокруг да около? Пора бы уже показывать фигуру без одежды», — предложил поклонник.
«Наталья — вы очень красивая девушка и актриса. Я думаю, что вам раздеваться не надо. Никогда не понимала звезд, которые позируют голые. Кому и зачем это надо?», — сделала ей замечание фанатка.
«Чего-то ты, мать, попутала. У нас секса нет, это в Америке. И не выносят из избы то, что хотели показать», — укорил Рудову другой пользователь.