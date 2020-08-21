Эксперты предрекли США и ФРГ новый конфликт из-за «Северного потока — 2»

Если будут вводиться новые американские санкции (особенно против немецких портов и городов), конфликт США и Германии выйдет на совершенно новый уровень. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Угрозы США

Угрозы сенаторов Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2» — это «верх наглости». С таким заявлением выступил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили ограничительными мерами в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, который расположен в городе Засниц на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить «финансовое разрушение».

Франц Крахт назвал «первой наглостью» американские ограничительные меры против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода.

«Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с «Северным потоком», а также отдельных сотрудников этих компаний», — добавил бургомистр.

Он уверен, что Берлин должен доказать всему миру, что его нельзя запугать. При этом немецкий политик выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода. Он подчеркнул, что угрозы Соединенных Штатов в адрес Мукрана «вносят большую неразбериху в европейский бизнес».

Новый уровень

Владимир Корнилов отметил, что «Северный поток — 2» давно уже стал главным раздражителем в немецко-американских отношениях.

«Достаточно вспомнить, сколько раз президент США Дональд Трамп укорял Германию в своих речах и сообщениях в Twitter за то, что она покупает газ у России, когда есть такой хороший, демократический американский газ. Да и вспомним совместное заявление правительств Германии и Австрии с протестом по поводу плана вводить санкции против европейских компаний. Я такого не припомню в современной истории отношений между США и ФРГ. Если будут вводиться новые санкции (особенно против портов и городов), конфликт выйдет на совершенно новый уровень», — пояснил Корнилов.

«Европа будет потеряна навсегда»

Политолог Андрей Иванов считает, что в ситуации с «Северным потоком — 2» мы видим апофеоз противоречий между различными финансовыми группами и государствами. Вот эти несколько километров недостроенного газопровода и есть сосредоточие всех проявлений противостояния.

«Они собрались будто на острие иголки. Понятно, что труба нужна европейцам. Она обеспечит их газом по хорошим ценам, укрепит сотрудничество с Россией. И одновременно США понимают, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» значительная часть газового рынка Европы будет утеряна навсегда. И не просто часть газового рынка, но и некоторые возможности для давления на европейцев будут утеряны, ведь энергетическая зависимость партнеров — очень сильный козырь в любых переговорах. И вот Россия долгое время строила газопровод, а «затор» случился именно на последних километрах», — добавил Андрей Иванов.

Что касается Германии, то, по мнению эксперта, США открыто унижают немцев. Вашингтон требует отказаться от выгодного контракта, заключить невыгодный, и все это исключительно под воздействием ничем не прикрытого шантажа. И у Германии сегодня есть выбор: уступить откровенному насилию либо проявить волю.

«Однако так ситуация выглядит лишь на первый взгляд. Важно знать, что в самой Германии есть могущественные силы, которые до гроба намерены подыгрывать американцам, чего бы им это не стоило. Одновременно они настроены откровенно русофобски. И тут уже речь идет не об экономике, а об очень глубоких убеждениях некоторой части германской элиты», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт обратил внимание, что рядовые немцы возмущаются наглым поведением Соединенных Штатов. Но есть элиты, которые на первый план ставят свои воззрения о том, что Россия — страна второго сорта. И вот сейчас идет очевидная борьба между здравым смыслом и оголтелой идеологией, которая утверждает, что Германия не должна сдавать так называемые «ценности западного мира».

«Естественно, Германия воспринимается как форпост этих самых ценностей в Европе, а США — путеводной звездой. То есть дело не только в угрозе американских санкций, но и в том, что в ФРГ есть силы, готовые подыгрывать Вашингтону, исходя из своих убеждений», — заключил Андрей Иванов.

Путь освобождения Европы

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что исконно славяно-русский остров Рюген подвергся атаке англосаксонского мира. Американцы, уходя из Германии в Польшу, стремятся насолить немцам всеми возможными способами. В том числе подрывая их энергетическую безопасность.

«Северный поток — 2» — это победа России и Европы, общий путь укрепления континентальных отношений. Это путь Европы к освобождению от статуса американской колонии, каковой она стала согласно плану Маршала. И немцы готовы бороться до конца, пусть даже на локальном уровне земель и городов. Естественно, что это злит американцев, но своими санкциями они уже никого не запугают. Опыт непокоренной России виден всему миру», — заключил Бредихин.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.