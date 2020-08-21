Депутат Федоров: Запад даже не скрывает, что Навальный — их агент влияния

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, какой знак подает всем российским агентам влияния Запада факт отправки из Германии в Омск самолета, чтобы вывезти блогера Алексея Навального.

Ранее стало известно, что утром в пятницу Германия направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Алексея Навального в Берлин. Предполагалось, что блогер будет проходить лечение в известной немецкой клинике «Шарите». По данным СМИ, и перелет, и лечение собирались оплатить некие частные лица. Однако пока из-за того, что состояние больного нестабильно, омские врачи не дали согласия на его транспортировку, что уже вызвало негодование сторонников Навального.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, тот факт, что за простым блогером Германия высылает целый медицинский самолет, а на болезнь Навального реагируют официальный Берлин и Париж, является подтверждением, что Запад всеми силами спасает своего агента влияния, на которого сделана ставка при раскачивании ситуации в России.

«Запад даже не скрывает, что Навальный — их агент влияния, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Посмотрите: лидеры Германии, Франции, Соединенных Штатов активно интересуются Навальным, то есть они практически открыто говорят, что он им крайне важен».

Ни о ком больше на Западе так не пекутся, отмечает депутат ГД.

«Если бы заболел какой-то российский ребенок, никакого самолета за ним бы не прислали, да и не за кем бы не прислали, — говорит Федоров. — Такое впечатление, что у нас тут нет отличных врачей, которые в состоянии лечить Навального! Так что он — в чистом виде агент влияния Запада, он действует в интересах своих хозяев, выполняя задачу по уничтожению нашего государства».

Кроме того, посылка самолета за Навальным — это сигнал другим агентам влияния Запада в России, считает Федоров. По мнению парламентария, спасая блогера, Запад подает тайный сигнал тем, кто пытается разрушить нашу страну изнутри.

«Естественно, Запад активно демонстрирует свое расположение к Навальному, чтобы продемонстрировать другим своим агентам, что в случае чего, они не будут брошены», — резюмировал Евгений Федоров.

Утром в четверг стало известно, что Алексей Навальный был снят в Омске с самолета Томск — Москва в связи с плохим самочувствием. Его поместили в омскую больницу скорой помощи. Сообщалось, что блогер в коме, в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Официальной информации о диагнозе нет, однако, по неофициальным данным, речь может идти об отравлении галлюциногенами или наркотическими веществами.