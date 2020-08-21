Тихановская на фоне стабилизации призвала к новым забастовкам в Белоруссии

Вильнюс, 21 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение. На фоне стабилизации ситуации в республике она призвала белорусских рабочих продолжать забастовки.

«Дорогие мои белорусы, работники «БеларусьКалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий! <…> Пришло время сплотиться», — сказала бывший кандидат в президенты.

Несмотря на то, что население Белоруссии уже успокаивается, Тихановская, которая сейчас находится в Литве, по-прежнему пытается раскачать ситуацию в родной стране.

«Прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки», — цитирует экс-кандидата «ФедералПресс».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. За президента республики Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Тихановскую поддержали чуть более 10% тех, кто пришел на выборы.

После завершения голосования в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции. По словам замглавы института стран СНГ Владимира Жарихина, к событиям в Белоруссии явно причастен Запад. С этой точкой зрения согласен и депутат Госдумы Алексей Чепа. Как отметил парламентарий, запрет МИД Литвы на въезд в страну Лукашенко, а также заявления Польши и Украины свидетельствуют о спланированном вмешательстве в дела Белоруссии.