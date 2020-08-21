Прилучный впервые рассказал об отдыхе с Карпович

Москва, 21 августа. Звезда сериалов «Мажор» и «В клетке» Павел Прилучный впервые рассказал, как на отдыхе с детьми и актрисой Мирославой Карпович за ним постоянно наблюдали журналисты.

Прилучный впервые после расставания с Агатой Муцениеце дал интервью. Он отметил, что ездил в Крым отдыхать «большой компанией». По словам актера, пресса следила за каждым его шагом.

«Мы поехали большой компанией, несколько семей, сняли дом. И под этим домом уже на следующий день выстроилась шеренга журналистов», — пожаловался Прилучный.

В интервью он не упомянул ни свою новую подругу Мирославу Карпович, ни бывшую жену Агату Муцениеце. Зато признался, что 2020 год начался для него скверно.

Он наполнен событиями, которые выбили Прилучного из колеи. Поэтому актер заявил, что не хочет праздновать день рождения. Тридцать третий год жизни выдался неудачным.

Ранее сообщалось, что поклонники обнаружили тайный аккаунт в Instagram, принадлежащий Мирославе Карпович. В нем актриса писала стихи, посвященные Прилучному. Они осудили «Папину дочку» за то, что та увела Прилучного из семьи.