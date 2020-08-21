Российский «Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Москва, 21 августа. Дирекция российского «Ашана» с начала года уволила десятки сотрудников в целях борьбы с коррупцией в торговой сети. Об этом сообщил новый глава подразделения Йоханнес Толай.

Он также рассказал, что после выявления коррупционных случаев в январе инициировал создание специального внутреннего комитета — compliance support — по контролю деятельности компании и сотрудников.

Формирование комитета стало одной из первых мер, которые внедрил топ-менеджер после своего назначения в ноябре 2019-го года.

«Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда», — объяснил Толай в интервью РБК.

По его словам, трудоустройства лишились сотрудники, которые не соблюдали должностные инструкции, потеряли доверие и, по оценкам комитета, были близки к коррупции.

В марте выяснилось, что российский «Ашан» ежегодно терял около 2–3% оборота (80-100 млн евро) из-за внедренных менеджментом компании коррупционных схем. Об этом сообщил экс-директор по проектам сети в РФ Алексей Жарков.

Приглашенный к расследованию закупок фирмы с середины 2018-го года юрист Франсуа Реми обнаружил ряд нарушений в отношениях с поставщиками со стороны руководства «Ашана». В частности, выявил коррупционные схемы примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.



В августе прошлого года на Жаркова было совершено нападение, которое, по словам его адвоката Игоря Бушманова, следствие связывает с его деятельностью в компании. Бушманов рассказал, что следствие установило круг лиц, которым могла мешать деятельность бывшего топ-менеджера: это как сотрудники «Ашана», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности торговой сети.



Толай отметил, что ничего не знает о деталях этого случая. Однако, по его данным, сейчас никто из сотрудников компании не находится в статусе свидетеля или подозреваемого в связи с этим делом.