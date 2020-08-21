В Германии сочли «верхом наглости» угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Берлин, 21 августа. Угрозы американских сенаторов в отношении «Северного потока — 2» являются «верхом наглости». Об этом заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

В начале августа сенатор из США Тед Круз и двое его коллег пригрозили ввести ограничения в отношении порта Sassnitz GmbH в Заснице в случае продолжения работ по прокладке газопровода. Они предупредили, что компании может грозить «финансовое разрушение».

Крахт счел американские санкции против фирм, чьи суда занимались укладкой труб газопровода, «первой наглостью».

«Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с «Северным потоком», а также отдельных сотрудников этих компаний», — сказал бургомистр.

Представитель ФРГ заявил, что Германии необходимо доказать миру, что запугать ее невозможно. Он также выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, отметив, что угрозы США в адрес Мукрана «вносят большую неразбериху в европейский бизнес».

Ранее журналисты немецкого портала Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) увидели «глубокой символизм» в обещанных рестрикциях Вашингтона. По их мнению, Белый дом неслучайно выбрал порт Засниц-Мукран в качестве одной из основных целей для экономического давления — морская гавань находится в округе, где нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была выбрана депутатом Бундестага.

США выступают противниками «Северного потока — 2», так как хотят навязать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ). В конце прошлого года в Вашингтоне приняли оборонный бюджет, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода. Из-за этого от работ отказалась швейцарская Allseas.