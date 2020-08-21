Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России

Москва, 21 августа. Российские авиакомпании снизили стоимость внутренних перелетов почти в два раза. Об этом свидетельствует стоимость билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком на сентябрь и октябрь, пишут «Ведомости».

По данным издания, в начале лета билеты на осень по тем же направлениям стоили на десятки процентов дороже. Это нестандартная ситуация, поскольку обычно стоимость билета повышается по мере приближения даты вылета.

В качестве примера приводится стоимость билетов на рейсы перевозчика S7 Airlines. Так, самый доступный билет из Москвы в Уфу подешевел в два раза и стал стоить три тысячи рублей. Кроме того, на 40% снизилась стоимость перелета из столицы в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск. Билеты в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск подешевели на 25–35%, а в Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград и Иркутск — на 10–20%, пишет URA.RU. По сравнению с началом лета, не изменилась только стоимость билетов в Санкт-Петербург (2,5 тысячи рублей) и Минеральные Воды (четыре тысячи).

Руководитель московского офиса Bain&Company Юрий Спекторов пояснил «Ведомостям», что снижение цен связано с ограничением международных перелетов.

«Российские авиакомпании вынуждены переориентироваться на внутренние направления, где наблюдается избыток емкостей и, как следствие, ценовой демпинг», — отметил эксперт.

Ранее главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил, почему Россия не возобновляет авиасообщение с Европой. Он отметил, что главным критерием в данном вопросе является число случаев коронавируса.