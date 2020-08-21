ООН заявила, что численность россиян в 2020 году выросла на два миллиона

Нью-Йорк, 21 августа. Численность населения в России в 2020 году увеличилась на два миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Организация Объединенных наций (ООН).

По информации ООН, в 2019 году население в РФ было 143,9 млн человек, а теперь — 145,9 млн. При этом Росстат в прошлом году сообщал, что количество жителей страны составляет 146,8 млн. Таким образом, обновленные данные международной организации уже ближе к оценкам российских статистов, которые насчитывали к 1-му июня 146,6 млн человек.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова рассказала РИА Новости, что резкое увеличение значения со стороны ООН объясняется тем, что организация начала считать россиянами жителей Республики Крым.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — заявила она.

Итоговое различие в подсчетах ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.

Крым официально стал регионом РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство избирателей республики и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее в Минтруде сообщили, что в августе количество принятых на работу сотрудников в РФ превышает число уволенных на 21%. С начала месяца были трудоустроены 903 тыс. человек, а уволены — 745 тыс.