Омск, 21 августа. Состояние блогера Алексея Навального не позволяет перевезти его в другое медицинское учреждение. Об этом заявил главврач омской больницы, в которой сейчас находится блогер, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала она.

Ранее пресс-служба омского Минздрава сообщила, что решение о перевозке Навального принимал консилиум врачей. Как рассказала представитель ведомства, некоторые медики прибыли для этого из Москвы.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске, блогера доставили в городскую больницу скорой помощи. Ярмыш сообщала, что Навальный впал в кому. Кроме того, она рассказала, что блогера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительной версии, причиной госпитализации блогера мог стать прием оксибутирата. Также было установлено, что в ночь перед госпитализацией Навальный употреблял спиртное.

Ранее депутат Госдумы РФ и академик РАН Геннадий Онищенко заявил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», что транспортировка Навального приведет к гибели блогера. По словам парламентария, Навальный находится в очень тяжелом состоянии, поэтому может не перенести перелет даже на специально оборудованном воздушном судне.