Онищенко рассказал о возможных причинах госпитализации Навального

Санкт-Петербург, 21 августа. Скандального блогера Алексея Навального могли госпитализировать по нескольким причинам, однако он точно попал в больницу не из-за коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ и академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Полноценно оценить ситуацию, произошедшую с ним сложно — нет системной информации от моих коллег», — отметил парламентарий.

Напомним, Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. По словам Онищенко, сейчас в Томске нет вспышек инфекций, которые могли бы вызвать пищевое отравление. Кроме того, депутат подчеркнул, что при пищевых отравлениях так быстро в реанимацию не попадают.

Онищенко подчеркнул, что в Томске не зафиксировано и чумных очагов, как, например, на Алтае. Как рассказал академик, даже если бы Навальный летел с отдыха из этого региона и заболел, то у него была бы температура, однако об этом ничего не сообщалось.

«При ее проявлении я бы предположил, что его укусила чумно-тифозная блоха, а через семь дней у него началась сильная реакция. Однако проявлялось это все бы иначе — кожными и другими симптомами, которых в данном случае нет», — пояснил Онищенко.

Основываясь на сообщениях о состоянии Навального, депутат отметил, что госпитализация не связана с коронавирусом, поскольку у блогера нет лишнего веса, кардиологических проблем или онкологии, которые могли бы вызвать обострение.

«Я не знаю, употребляет ли он наркотики или иные вещества. Например, использованный лекарственный стимулятор влечения к противоположному полу на фоне гипертонии может дать такую реакцию», — сказал Онищенко.

По словам эксперта, после 40 лет все мужчины принимают таблетки, предотвращающие сгущение крови и образование тромбов. К таким лекарствам относится, например, аспирин. Также Онищенко отметил, что госпитализация Навального явно будет использоваться в политических целях и для организации новой информационной атаки.

«Хабаровск затухает, Белоруссия — тоже. Рассуждая на около политические темы, можно сказать, что ситуация с Навальным показывает, что в ней кто-то сторонний заинтересован, именно в подогреве ситуации в стране», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что причиной госпитализации Навального мог стать прием оксибутирата. Кроме того, источник ФАН сообщал, что блогер более месяца сидел на антидепрессантах.