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Ветеран ВМС США объяснил, почему не стоит угрожать российским подлодкам

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Ветеран ВМС США назвал возможные последствия борьбы с подлодками России

Вашингтон, 21 августа. США и НАТО ищут способы борьбы с российскими подлодками в духе «холодной войны» на случай начала вооруженного конфликта, однако это может привести к использованию ядерного оружия. Таким мнением поделился ветеран ВМС США и автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс, пишет Naval War College Review.

«Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на борту», — написал американский ветеран, уточнив, что в данной ситуации «неудача предпочтительней успеха».

Ветеран ВМС США объяснил, почему не стоит угрожать российским подлодкам

По мнению Дисмьюкса, российские подлодки являются главным фактором ядерного сдерживания. Как пишет ветеран, это означает, что Россию будет раздражать любая угроза в адрес субмарин, а это, в свою очередь, может спровоцировать ядерный конфликт. Дисмьюкс считает, что Вашингтон и его союзники обязаны пересмотреть тактику борьбы с подлодками РФ у российских берегов.

«Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чем-то полностью уверен», — подытожил ветеран ВМС США.

Ранее сообщалось, что Куба снова может стать базой для российских кораблей и подлодок. Подобный сценарий не исключается в связи с внешнеполитическим курсом Вашингтона. Данная тема стала подниматься в 2014 году, когда США продемонстрировали нежелание вести диалог в дружественном русле.

Источник: Naval War College Review
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