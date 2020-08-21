Ветеран ВМС США объяснил, почему не стоит угрожать российским подлодкам

Вашингтон, 21 августа. США и НАТО ищут способы борьбы с российскими подлодками в духе «холодной войны» на случай начала вооруженного конфликта, однако это может привести к использованию ядерного оружия. Таким мнением поделился ветеран ВМС США и автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс, пишет Naval War College Review.

«Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на борту», — написал американский ветеран, уточнив, что в данной ситуации «неудача предпочтительней успеха».

По мнению Дисмьюкса, российские подлодки являются главным фактором ядерного сдерживания. Как пишет ветеран, это означает, что Россию будет раздражать любая угроза в адрес субмарин, а это, в свою очередь, может спровоцировать ядерный конфликт. Дисмьюкс считает, что Вашингтон и его союзники обязаны пересмотреть тактику борьбы с подлодками РФ у российских берегов.

«Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чем-то полностью уверен», — подытожил ветеран ВМС США.

Ранее сообщалось, что Куба снова может стать базой для российских кораблей и подлодок. Подобный сценарий не исключается в связи с внешнеполитическим курсом Вашингтона. Данная тема стала подниматься в 2014 году, когда США продемонстрировали нежелание вести диалог в дружественном русле.