Консилиум врачей решает вопрос о перемещении Навального в другую больницу

Омск, 21 августа. Консилиум врачей решает вопрос о перемещении блогера Алексея Навального в другую больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Омской области Татьяна Шакирова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей», — сказала она.

По словам Шакировой, врачи, осматривающие блогера, приехали из Москвы. Медики должны понять, транспортабелен ли Навальный. Также Шакирова рассказала о том, в каком состоянии сейчас находится блогер.

«Ничего не меняется», — сообщила представитель омского Минздрава.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, блогера госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он впал в кому.

По данным медиков, причиной состояния Навального мог стать оксибутират. Также ранее сообщалось, что в крови блогера обнаружили алкоголь.

Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил оплатить лечение Алексея Навального. Бизнесмен заявил, что без блогера «будет скучно».