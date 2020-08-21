Минкомсвязь РФ создаст цифровую систему учета мигрантов

Москва, 21 августа. Минкомсвязь РФ будет курировать запуск цифровой платформы для учета приезжих из других стран. Систему планируют интегрировать с порталом госуслуг, сообщает «Коммерсант».

Создание платформы обойдется в 200–500 миллионов рублей. На разработку системы планируют потратить не менее года. Уточняется, что благодаря цифровой платформе приезжие смогут пользоваться госуслугами через приложение для смартфона, причем доступ к личному кабинету будет открыт даже в других странах. По мнению экспертов, система позволит властям не только вести учет мигрантов, но и контролировать их перемещения.

Ранее данным проектом занималось МВД. По данным ведомства, каждый год в Россию приезжает от 16,5 до 17 миллионов мигрантов. Разработка платформы является частью мероприятий по реализации миграционной политики государства на 2020 –2022 годы.

Как рассказал профильный федеральный чиновник, разработку системы перепоручили Минкомсвязи, так как она должна быть интегрирована с порталом госуслуг, находящийся в зоне ответственности «Ростелекома». При этом для создания платформы организована рабочая группа, в которую войдут МВД, МИД и Минтруд.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко в онлайн эфире Медиагруппы «Патриот» призвала закрывать организации, которые нелегально трудоустраивают мигрантов.