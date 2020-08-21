Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу

Москва, 21 августа. Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал число регионов РФ, остающихся в «красной зоне» по коронавирусу.

Как пишет РИА Новости, Тавадян сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный) в соответствии с индексом заболеваемости, показывающим, сколько человек заражаются от одного больного коронавирусной инфекцией. Если индекс меньше единицы, то уровень распространения COVID-19 снижается, если больше — растет.

«В «красной зоне» остались 12 регионов: Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская и Курганская области, Алтайский край», — рассказал Тавадян.

Эксперт подчеркнул, что три региона за последний месяц вышли из «красной зоны» — это Республика Коми, город федерального значения Севастополь и Оренбургская область. «Красная» группа — меньшая по численности из четырех. 32 российских региона вошли в число «светло-зеленых» со «стабильно-положительной ситуацией». В их числе Москва, Ленинградская область, Татарстан, Ставропольский край, ряд регионов Северного Кавказа и другие.

«Удовлетворительной» ситуация остается в «желтых» регионах, к которым эксперт отнес Петербург, Марий Эл, Нижегородскую, Смоленскую области, Краснодарские край и еще 25 регионов.

В группу «зеленых» субъектов, где ситуацию можно признать нормализовавшейся, вошли 11 российских регионов — это Московская, Новгородская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский край, Карачаево-Черкесия. Адыгея, Республика Тыва и Магаданская область.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено 942 106 случаев коронавируса нового типа, 755 513 человек выздоровели, 16 099 пациентов скончались от осложнений.

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