Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократов

Вашингтон, 21 августа. Американский политик Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты от Демократической партии США. Он объявил об этом в эфире виртуального съезда демократов.

«Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США», — сказал Байден.

Также политик заявил, что при нынешнем президенте Дональде Трампе США «погрузились во тьму». Байден пообещал, что в его президентство Соединенным Штатам удастся преодолеть этот период.

«Я буду союзником света, а не тьмы», — подчеркнул политик.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев.