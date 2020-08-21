Что подарить ребенку на 4 года: особенности возраста и идеи подарков

Несмотря на обилие всевозможных детских товаров в витринах магазинов, подобрать подарок для ребенка на 4 года оказывается не такой уж и простой задачей, как казалось на первый взгляд. Поможем определиться с выбором и купить тот самый, идеальный вариант, который порадует именинника и принесет пользу для его развития.

Особенности возраста

Кризис трех лет миновал, и ребенок стал более покладистым и общительным. Он легко идет на контакт, многое знает и умеет. Вспышки немотивированной агрессии, свойственные трехлеткам, либо полностью сошли на нет, либо случаются все реже. Продолжается процесс восприятия себя как личности. Маленький человек остро реагирует на несправедливость и обижается, когда ему кажется, что его наказали без повода. В то же время, малышу пока сложно правильно трактовать свои действия и оценивать их последствия, самокритика ему пока не доступна. Именно поэтому так важно находиться в постоянном контакте с ребенком, разговаривать и объяснять, что хорошо, а что плохо. Дети в этом возрасте очень чутко отзываются на похвалу. Не скупитесь на добрые слова в адрес крохи. Поощряйте его за хорошие поступки и новые успехи.

Огромное значение имеет положительный пример старших. Ведите себя так, как хотите, чтобы вел себя малыш. Читайте книги, а не проводите вечер в гаджетах, заботьтесь о домашних животных, не разбрасывайте вещи, не кричите. Всячески избегайте конфликтов в семье. Дети как никто остро чувствуют любые перемены и настроение взрослых. От переживаний они могут замкнуться в себе и перестать идти на контакт.

Ребенок в 4 года отличается любознательностью и тянется ко всему новому. Совместные занятия и процесс обучения доставляют ему огромную радость. Сейчас самое время, чтобы привить любовь к учебе. Не переутомляйте вашего ученика и хвалите за каждый новый навык, даже самый элементарный. Ребенку важно чувствовать ваше одобрение. Продолжительность занятий не должна превышать 15-20 минут, затем следует сменить вид деятельности.

К 4 годам большинство детей уже посещает детский сад. Там они учатся привыкают к режиму дня и дисциплине, учатся контактировать с воспитателями и сверстниками. Социальная жизнь становится все более активной, ребенок тянется к другим ребятам, они общаются между собой, ссорятся и мирятся. Основным видом деятельности по-прежнему остается игра, но теперь дети стремятся играть вместе, разыгрывают сценки, копируют поведение взрослых, делятся и меняются игрушками. Имейте в виду последний пункт, когда разрешаете брать с собой в садик любимую куклу или машинку. Будьте готовы к тому, что домой кроха вернется в сопровождении чужого медведя с оторванной лапой, а не с дорогущим джипом на пульте управления, который еще недавно был самым желанным подарком.

Собираясь на праздник к четырехлетнему ребенку, необходимо учитывать не только его личные предпочтения, но и возрастные особенности, чтобы не ошибиться с выбором подарка. Вот несколько идей, которые вдохновят вас перед походом в магазин.

Что подарить активному ребенку на 4 года

В каждом маленьком ребенке,

И в мальчишке и в девчонке

есть по 200 грамм взрывчатки

Или даже полкило.

Должен он бежать и прыгать

Все хватать, ногами дрыгать

А иначе он взорвется

трах-ба-бах и нет его.

Эта веселая песенка из забавного советского мультфильма как нельзя лучше описывает поведение четырехлеток. Семимильными шагами идет не только интеллектуальное, но и физическое развитие человека. В этом возрасте все дети невероятно активны. Создается такое впечатление, что они никогда не устают. В отличие от родителей, которые мечтают о том, чтобы непоседа, наконец, утомился и заснул. Одним из лучших подарков для неугомонной малышни станут спортивные товары, причем в этой категории подарок может обойтись совсем недорого. При выборе ориентируйтесь на ваш бюджет и количество квадратных метров, которыми располагают родители именинника.

Боулинг для малышей. Набор из разноцветных пластмассовых кеглей с шариком в комплекте наверняка порадует ребенка. С ним можно устраивать настоящие соревнования с родственниками и пришедшими в гости друзьями. Кроме того, такая игра развивает координацию и меткость. Баскетбольное кольцо или футбольные ворота + хороший кожаный мяч будут радовать своих обладателей ни один год. Сами понимаете, для таких подвижных игр нужен простор, поэтому желательно дарить инвентарь тем, у кого есть дача. Предыдущий вариант, хоть и мог заинтересовать девочек, но все же скорее предназначается мальчикам. А вот юных спортсменок порадуют прыгалки или легкий обруч подходящего диаметра. В подарочную коробку можно добавить гимнастический купальник с юбочкой – в детских и спортивных магазинах большой выбор очаровательных комплектов. Пусть малышка почувствует себя ловкой гимнасткой или изящной балериной. Велосипед/самокат/роликовые коньки на четырех колесах. Все эти средства передвижения пользуются огромной популярностью у ребятни. А какое удовольствие рассекать по дорожкам в парке, особенно если это увлечение разделяют родители. В этом возрасте мальчишки с удовольствием слушают истории о пиратах и разбойниках. Юный Робин Гуд будет счастлив получить в подарок лук со стрелами или арбалет. Впрочем, девочки тоже не прочь будут перевоплотиться в рыжеволосую принцессу Мериду из диснеевского мультика «Храбрая сердцем».

Подарки для творческих натур

Еще совсем недавно ваш малыш изображал каляки – маляки на листе бумаги и нещадно измазывал все вокруг пластилином. К четырем годам ребенок заметно подрос, его пальчики становятся все более послушными, и он уже в состоянии нарисовать или слепить что-то вполне правдоподобное. Тягу к прекрасному нужно всячески поощрять. Творческий процесс успокаивает, учит усидчивости и развивает мелкую моторику.

Подарите маленькому скульптуру набор красочных баночек с тестом для лепки. Оно более податливое чем классический пластилин и способно принимать самые причудливые формы. В продаже имеется масса формочек и устройств, с помощью которых можно делать самые разные фигурки – от рожка с мороженым до безумных причесок. Присмотритесь к двусторонним мольбертам. На одной стороне можно прикрепить бумагу, с другой закреплена грифельная доска. На прилавках детских магазинов вы найдете несметное количество товаров для рукоделия, которые понравятся и мальчикам, и девочкам: наборы для выжигания по дереву и шитья, различные аппликации, мозаика, фанерные заготовки для выпиливания и даже комплекты для гравировки яичной скорлупы.

Взрослеем играя

Дети стремятся во всем подражать взрослым. В игре дети готовятся ко взрослой жизни. Обратите внимание на игровые наборы, копирующие взрослые предметы обихода.

Детские кухни делают невероятно похожими на настоящие. Мигающие лампочки, звуки, имитирующие кипение воды и шипение масла, открывающиеся дверцы дополняют сходство. В комплекте обычно идут пластмассовые продукты и столовые приборы. Супермаркеты из яркой пластмассы обычно дополняют тележками для покупок и кассами с пищащими сканерами, внутри которых лежат игрушечные купюры и пластиковые карты. Красочное трюмо с безопасным зеркалом, расчески и фен превратят детскую в салон красоты для любимых кукол. Маленьких мужчин предлагаем порадовать верстаком с полным комплектом инструментов совсем как у папы. Все эти миниатюрные отвертки, гаечные ключи и болтики выглядят очень реалистично. Если перечисленные варианты для вас дороговаты, не стоит расстраиваться. Вполне можно найти более бюджетный презент. Вот несколько вариантов недорогих подарков для мальчиков и девочек:

- набор посуды

- овощи и фрукты на липучках или магнитах с безопасным ножом

- комплект инструментов

- игрушечная бытовая техника (микроволновка, чайник, утюг с гладильной доской, шуруповерт)

Как видите, вариантов много. Не поленитесь и начните поиск подарка заблаговременно. Будьте уверены, неподдельный детский восторг компенсирует все усилия и затраты.