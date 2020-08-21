Супруга рассказала о тяжелом состоянии экс-солиста «Ласкового мая»

Москва, 21 августа. Супруга бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико Елена заявила, что он лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что Прико попал в больницу. По его словам, певца госпитализировали в терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца в Петербурге. Разин подчеркнул, что готов оказать помощь.

Как пишет Kp.ru, Прико мучили боли в груди и кашель, поэтому супруги решили, что он заразился коронавирусом.

«Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где стало понятно, что в легких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже», — рассказала Елена Прико.

Когда анализы не подтвердили коронавирусную инфекцию, врачи решили сделать полное обследование.

«В итоге поставили диагноз — злокачественная опухоль. В больнице выкачали жидкость из легких, а уже 8 августа отпустили. Дома Саша снова стал задыхаться», — поделилась женщина.

По ее словам, Прико остается в тяжелом состоянии. Врачи не начинают лечения, потому что ждут результаты гистологического исследования.

«Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает», — добавила Елена.

На своей странице в соцсети Разин подтвердил, что приехал в Петербург и оказывает семье Прико помощь.