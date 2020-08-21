НТВ запускает новый сезон проекта «Ты супер!»

Москва, 21 августа. Телеканал НТВ объявил о запуске четвертого сезона вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным пресс-службы телеканала, в четвертом сезоне примут участие как новые исполнители, так и герои прошлого сезона. На сцену выйдут ребята из России, Украины, Белоруссии, Эстонии и других стран ближнего зарубежья.

«Однажды выйдя на сцену «Ты супер!», дети становятся частью большой семьи и сообщества единомышленников. Для многих участников проект стал решающим при выборе профессий и цели в жизни, а некоторые ребята обрели семью. Мы стараемся сделать так, чтобы дети не терялись и продолжали развивать свой талант, поэтому нам кажется важным взаимодействие старых и новых участников», — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

За годы существования проектов «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» в них приняли участие 344 ребенка из 18 стран. 14 детей, победивших в первом и втором сезоне, а также финалисты суперсезона, получили квартиры. Многие из участников шоу отправились покорять другие музыкальные конкурсы и фестивали, в том числе международные. 14 человек поступили в профессиональные музыкальные учебные заведения.

Стоит особо подчеркнуть, что некоторые ребята смогли обрести семью — четырех детей усыновили, а участница первого сезона Александра Хлудова воссоединилась с родными. На базе конкурса был организован благотворительный фонд, из которого выплачиваются стипендии финалистов.

Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Минпросвещения РФ.