Генпрокурор США намерен добиться казни Царнаева

Вашингтон, 21 августа. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что продолжит добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева.

Напомним, Царнаев был осужден в США за подготовку и осуществление террористического акта во время марафона в Бостоне. В 2013 году от рук Джохара и его брата Тамерлана погибли три человека, более 280 получили ранения. В конце июля текущего года Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву.

«Мы сделаем все, что будет нужно. Дойдем до Верховного суда и продолжим добиваться смертной казни», — сказал Барр в интервью Assotiated Press.

Согласно американскому законодательству, решение Апелляционного суда может быть обжаловано в его расширенной коллегии и в случае необходимости дойти до Верховного суда.

Ранее о намерении властей США пересмотреть отмену смертного приговора Царнаеву заявлял глава Белого дома Дональд Трамп.