Головченко с иронией отреагировал на решение ЕС выделить €53 млн Белоруссии

Минск, 21 августа. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал «не очень щедрой» помощь Евросоюза белорусскому народу в размере 53 млн евро.

В эфире ОНТ Головченко прокомментировал новость о выделение Евросоюзом 53 млн евро для помощи белорусскому народу. По его словам, это «как-то не очень щедро». При этом премьер добавил, что не видит смысла комментировать данное решение Еврокомиссии.

Головченко также оценил призыв некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией. По его словам, бюджету это будет стоить порядка миллиарда долларов.

Кроме того, он выразил несогласие с призывом выйти из ОДКБ, который озвучили кандидаты Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечнь во время предвыборной агитации. По словам премьера, подобные заявления направлены на разрыв сотрудничества с Россией в военно-политической сфере.

«Это прямые потери нашей оборонной промышленности. Это ежегодно порядка 300-350 миллионов долларов прямых потерь», — сообщил Головченко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов.

В среду стало известно, что Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Как сообщал RT, ЕС собирается выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу.