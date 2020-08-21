СМИ сообщают, что Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре

Сеул, 21 августа. Южнокорейские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщают, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий младшей сестре Ким Е Чжон.

По данным агентства Yonhap, Ким Е Чжон, занимающая должность первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, начала заниматься общегосударственными делами. Также в ее ведении оказалась политика КНДР в отношении США и Южной Кореи.

Разведка указывает, что сестра Ким Чен Ына приобрела статус «лидера номер два», но действующий глава государства пока не выбрал своего преемника.

Прочие полномочия северокорейский лидер также распределил между высокопоставленными чиновниками. Экономикой страны управляют глава кабмина Ким Дон Хун и зампред Госсовета Пак Бон Дю. Частично ответственными за вопросы обороны отвечают еще два госслужащих высокого ранга.

По данным агентства, Ким Чен Ын передал свои полномочия, чтобы минимизировать испытываемый стресс и снять с себя часть ответственности в случае провала действующей политики КНДР.

Напомним, в апреле северокорейский лидер в течение нескольких недель не появлялся на публике, после чего пошли слухи о его тяжелой болезни или даже смерти. Южнокорейские СМИ предполагали, что он находится в «вегетативном состоянии». Но первого мая Ким Чен Ын в сопровождении Ким Е Чжон принял участие в открытии завода по производству удобрений.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль позже назвал слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР «фейками».

Ранее «Известия» сообщили, что КНДР готовится отмечать 75-летие Трудовой партии Кореи.