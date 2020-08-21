РФ запросила экстренное заседание СБ ООН по Ирану, США выступили против

Нью-Йорк, 21 августа. Россия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН в связи с намерением США восстановить санкции против Ирана.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Безопасности ООН, Россия просила провести заседание СБ 21 августа.

«Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с событиями вокруг исполнения резолюции 2231», — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что США выступили против заседания Совбеза, в пятницу оно не состоится.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем СБ ООН и передал жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон намерен запустить процедуру восстановления антииранских санкций.