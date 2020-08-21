В ПФР детально рассказали, как получить пособие на погребение

Москва, 21 августа. Жители России могут обратиться за пособием на похороны умершего пенсионера. Подробно о процедуре получения выплаты рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда по Тверской области.

«В 2020 году размер социального пособия на погребение составляет 6 124 рубля 28 копеек. Оно выплачивается из средств Пенсионного фонда на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти», — сообщили в региональном отделении ПФР.

Пособие выплачивается жителям РФ, занимающимся организацией похорон. Это могут быть родственники или бывшие знакомые и коллеги покойного.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в ПФР того города, где получал пенсию усопший. Для этого есть шесть месяцев с момента гибели пенсионера. В ПФР нужно будет предоставить паспорт, справку о смерти и трудовую книжку, которая подтвердит, что пенсионер на момент смерти не работал.

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры смогут претендовать на новые выплаты, размер которых составит не менее 10 тыс. рублей. Речь идет о ежемесячных выплатах пенсионерам, осуществляющим уход или оформившим опекунство. Сегодня эта выплата составляет 2 700 рублей. Предполагается, что с 2021 года эта сумма значительно вырастет.

Для получения финансовой поддержки должны быть соблюдены два требования. Во-первых, пенсионер не может иметь официального места работы. Во-вторых, уход с его стороны должен получать инвалид первой группы либо человек старше 80 лет.