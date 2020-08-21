Друг Легкоступовой на похоронах назвал виновного в ее смерти

Москва, 21 августа. Друг умершей певицы Валентины Легкоступовой заслуженный артист РФ Феликс Царикати на похоронах навал виновного в ее смерти.

По словам Царикати, Легкоступова умерла по вине ее третьего мужа Юрия Фирсова. В интервью Пятому каналу артист назвал мужчину «непонятно откуда появившимся» человеком.

«Мы с ней очень близкие были. Простите… Она всегда была счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй. А этот откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще непонятно», — сказал рыдающий Царикати.

На вопрос журналиста о том, считает ли артист Фирсова виноватым в смерти Легкоступовой, Царикати ответил однозначно.

«Абсолютно», — сказал он.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет после операции, связанной со внутричерепной гематомой. За неделю до этого дочь обнаружила ее дома с тяжелой травмой головы. Предположительно, певица ударилась, будучи пьяной, хотя до этого никогда не злоупотребляла алкоголем. Вместе с ней дома находился Юрий Фирсов, который был пьян. Супругов доставили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал. Легкоступовой стало хуже, она впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. Вдовец утверждает, что его жена получила травму, поскользнувшись в ванной.

Певицу похоронили накануне на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания, которая была закрытой для журналистов, приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.