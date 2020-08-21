Эксперт раскрыл секреты, как легко улучшить работу мозга

Москва, 21 августа. Для хорошей работы мозга необходимо, чтобы он хорошо снабжался кислородом. Рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в интервью радио Sputnik раскрыл секреты, как улучшить кровоснабжение мозга без лекарств.

На нарушение мозгового кровообращения напрямую влияют чрезмерная нагрузка, усталость и стрессы. Это может приводить к головным болям, проблемам с памятью, снижению скорости реакции и невозможность сосредоточиться.

В качестве профилактики, по словам Орлова, поможет медицинский массаж определенных участков тела.

«Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи, на воротниковую зону тоже рефлекторно улучшает мозговое кровообращение», — сообщил специалист.

Нормализовать мозговое кровообращение может помочь и массаж кистей рук и стоп.

«Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду – это приводит к нормализации мозгового кровообращения», — пояснил специалист.

Такой массаж не должен причинять боль или вызывать неприятные ощущения.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что за настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, необходимо стимулировать одну из этих частей организма. Сделать это можно разными способами, но самый простой — через еду.

Есть ряд продуктов, которые могут поднять настроение. Например, жирные сорта рыбы и морская капуста. Также специалист напомнила о пользе орехов. По ее словам, наиболее действенными являются грецкие и фисташковые.

При этом существуют продукты, которые могут испортить настроение: энергетические напитки.