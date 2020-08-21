Пашаев рассказал о следах неизвестного в джипе Ефремова

Москва, 21 августа. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что в машине актера Михаила Ефремова обнаружены следы, указывающие на присутствие неизвестного человека.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова защитника, проведенная экспертиза показала, что на подушке безопасности принадлежащего Ефремову джипа присутствовали следы «неустановленного лица».

«На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала», — заявил Пашаев в ходе очередного заседания в Пресненском суде.

Адвокат попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру, чтобы устранить указанные недостатки, но судья отказала защите.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.

Ранее «Известия» сообщили, что ключевой свидетель защиты по делу Ефремова оказался «почти слеп», а жена артиста призналась, что тот «впадает в беспамятство» после 300 граммов крепкого алкоголя.