Специалист по HR раскрыла секреты, как легко устроиться на работу

Москва, 21 августа. Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова дала советы, как устроиться на желаемую работу даже при нехватке квалификации.

В интервью Пятому каналу эксперт советует правильно составлять резюме. Его можно переписать под интересующую вакансию, включив туда слова-триггеры, которые могут заинтересовать рекрутера на этапе подбора.

При этом она предостерегла от распространенных уловок, когда кандидаты приписывают себе более высокие должности на прежних работах или преувеличивают количество сертификатов. Все этом может вскрыться еще на этапе собеседования.

«Я, конечно, придерживаюсь позиции, что следует говорить правду. Если кандидат что-то преувеличивает из своего опыта, это все равно позже вскроется, и будет некрасиво. Тем более, что есть испытательный срок. Весь испытательный срок или другой продолжительный период работы кандидат не сможет изображать то, чего нет на самом деле», — подчеркивает эксперт.

Важно и то, как соискатель преподнесет свои достоинства. Как заметила Осетрова, даже колоссальный опыт можно преподнести скучно и не заинтересовать работодателя. Эксперт советует вести себя на собеседовании естественно. Излишняя самоуверенность может вызывать агрессию у рекрутера, а излишняя скромность оставить без работы.

О слабых сторонах лучше говорить сразу. Эксперт также отметила, что работодатели давно знают об уловке, когда кандидат, говоря о своих минусах, называет, к примеру, трудоголизм.

Специалист рекомендует называть реальные свои недостатки, но дополнять информацию о том, как соискатель с ними борется. К примеру, прибегает к самоанализу или посещает специальные курсы.

Ранее специалисты определили топ-3 отраслей с наибольшим и наименьшим конкурсом на место работника в Москве и Петербурге. Сфера искусства, культуры и развлечений в период пандемии коронавируса пострадала в наибольшей степени. Карантин привел к тому, что конкурс в этом сегменте рынка труда в мае 2020 по отношению к августу 2019 в столицах вырос более чем в два раза.

Также рост конкурса в период самоизоляции был отмечен среди юристов. В топ-3 с наиболее низким конкурсом вошла транспортная отрасль.