Лавров призвал Киев перестать «морочить все голову» из-за статуса Донбасса

Москва, 21 августа. Киев должен перестать морочить всем голову, придумывая отговорки, чтобы не выполнять условия Минских соглашений, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

Лавров напомнил, что Минские соглашения были одобрены Совбезом ООН и подписаны Украиной. Именно в этом документе зафиксировано, что Киев обязан провести конституционную реформу, которая предлагает в качестве ключевого элемента децентрализацию. Причем условия должны быть согласованы с представителями Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Минские соглашения прописывают «принятие постоянного законодательства об особом статусе» ЛДНР.

«Все это должно было быть отражено в новой Конституции Украины, вступление в силу которой, согласно тому же пункту Минских соглашений, предполагалось до конца 2015 года», — подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, закрепление особого статуса Донбасса является ключом к урегулированию кризиса на Украине.

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств. Для решения конфликта нужно также перестать подливать масло в огонь, чем продолжают заниматься США, в том числе снабжая Киев оружием», — добавил глава МИД РФ.

При этом он задался вопросом, действительно ли США заинтересованы в мире на Украине.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью RT рассказал о планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке страны. По словам первого президента Украины, сейчас необходимо переходить к конкретным шагам по мирному урегулированию в Донбассе.

По его словам, есть лишь один способ прийти к миру в Донбассе: «уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни».